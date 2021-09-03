Вакцинация против коронавируса в Израиле: "бустерную" прививку получили 27% граждан

По данным минздрава Израиля на 3 сентября, первую дозу вакцины против коронавируса получили 6005150 человек (64% населения страны, 88% взрослого населения), вторую дозу - 5501924 человек (59% населения страны, 81% взрослого населения). 2493222 человек привиты третьей дозой (27% населения страны, 37% взрослого населения), передает Day.Az со ссылкой на newsru.co.il.

В возрастной категории 90+ первую дозу вакцины получили 94% граждан, вакцинированы двумя дозами 91%, тремя дозами - 73%, в категории 80-89 - 95%/92%/78%, 70-79 - 96%/94%/82%, 60-69 - 92%/88%/68%, 50-59 - 91%/86%/53%, 40-49 - 88%/82%/38%, 30-39 - 85%/79%/23%, 20-29 - 81%/73%/14%, 16-19 - 82%/70%/8%, 12-15 - 49%/33%.

1 августа в Израиле начался третий этап массовой вакцинации против коронавируса. С 29 августа решено ревакцинировать всех граждан старше 12 лет, которые получили вторую прививку против коронавируса более пяти месяцев назад.

Записаться в очередь на прививку можно в больничной кассе: по телефону, через сайт или мобильное приложение.

Отметим, что "бустерная" прививка утверждена для граждан получивших первые две дозы вакцины, которые не были заражены коронавирусом. Гражданам, перенесшим коронавирус, следует уточнить в больничной кассе, могут ли они получить прививку (ответ зависит от того, когда была перенесена болезнь, получал ли ранее этот человек одну или две дозы вакцины, и от других факторов).

23 августа министр здравоохранения Ницан Горовиц объявил о начале кампании "Прививка на дому", цель которой устранить социальную несправедливость в отношении жителей периферии и населенных пунктов с низким социально-экономическим статусом.

Ресурс OurWorldInData публикует данные по темпам вакцинации в различных странах. По числу вакцинированных по отношению к численности населения Израиль остается одним из мировых лидеров.