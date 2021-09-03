Крупнейший марсианский метеорит выставили в американском музее

Крупнейший марсианский метеорит выставили для всеобщего обозрения в Музее минералов и драгоценных камней штата Мэн в городе Бетел. Об этом сообщает портал Live Science, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Куски марсианских скал могут падать на Землю как метеориты, - говорит Карл Эйджи, директор Института метеоритов Университета Нью-Мексико. - Они выбрасываются с Марса мощными, высокоэнергетическими импактными событиями (падениями астероидов и комет).

Этот камень с обозначением Taoudenni 002 весит 14,5 килограмм и достигает ширины 25 сантиметров. Марсианский метеорит добавили в экспозицию 1 сентября, помимо него в музее также присутствуют около 6 тыс. внеземных камней, включая крупнейший метеорит с Луны.

Охотники за метеоритами нашли Taoudenni 002 в апреле 2021 года неподалеку от соляных копей в Мали, после чего его выкупил для музея крупнейший торговец метеоритами Дэррил Питт.

"Этот метеорит - с большим отрывом самый крупный целый кусок марсианской породы на Земле, - повествует Карл Эйджи. - Он относится к классу шерготитов, основному типу марсианских метеоритов. В его состав входят минералы оливин, пироксен и полевой шпат, подвергшиеся ударной трансформации, вызванной импактным событием"