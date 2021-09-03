Франция проведет в ближайшие месяцы саммит по защите Мирового океана

Франция намерена провести в ближайшие месяцы встречу на высшем уровне, посвященную теме защиты океанов и морей. Об этом сообщил в пятницу ее президент Эмманюэль Макрон в ходе своего рабочего визита в Марсель, где сегодня открывается конгресс Международного союза охраны природы, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Франция ведет работу по защите океанов и морей совместно с ООН и по ее мандату, действуя при этом совместно со всеми заинтересованными сторонами. И по инициативе генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша она в ближайшие месяцы проведет саммит по защите океана. Он состоится в период конца этого - начала будущего года", - сказал Макрон. По его словам, местом проведения может стать как Париж, так и какой-то другой город страны.

По аналогии с саммитами One Planet, направленными на защиту биоразнообразия, для форума выбрано название One Ocean. В нем примут участие ученые, представители бизнеса, ООН, региональных структур. "Будут выдвинуты инициативы в сфере научных исследований, в сфере международной юрисдикции, внесены дополнения в нормы международного права, которые позволят лучше защищать океаны, сообщил французский лидер.

"Такие саммиты эффективны, - подчеркнул при этом Макрон, отвечая на вопросы журналистов. - Мы убедились по итогам проведения саммитов серии One Planet, насколько важно европейское и международное сотрудничество. Мы также убедились в том, что действия одной страны не могут быть эффективными".

"Не следует забывать, что 60% площади океанов не подпадают ни под чью юрисдикцию, то есть зависят от правильного поведения представителей всех стран в открытом море. Это означает, что нам необходимо урегулировать этот вопрос, который связан с обеспечением подлинного сотрудничества как в геополитической, так и в юридической сфере. В противном случае некоторые державы, которые вытворяют что захотят на морях и океанах, уничтожат биоразнообразие. Но не следует забывать, что они также грозят принять и ряд геополитических решений, которые приведут к серьезным негативным последствиям", - отметил Макрон.