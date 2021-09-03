Индийские девушки попросили премьер-министра запретить им выходить замуж до 21 года

Индийские девушки отправили премьер-министру Нарендре Моди письма, в которых попросили его увеличить брачный возраст для девочек до 21 года, тем самым уровняв его с брачным возрастом, который установлен для мужчин. Об этом сообщает Al Jazeera, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Издание привело историю 19-летней Сонам ​​Кумари, которая была вынуждена покинуть свой дом в восточно-индийском штате Бихар, потому что родители настаивали на ее браке, а она хотела продолжить учебу.

В итоге после не увенчавшихся успехом переговоров с семьей она переехала в город Гуруграм в северном штате Харьяна в 1100 км от дома и теперь ​​получает дистанционное образование в колледже. Она также устроилась на работу, чтобы покрыть свои расходы.

"Я хотела учиться, но родители меня не слушали. У меня не было выбора, кроме как покинуть дом", - сказала она изданию. Причем даже находясь на расстоянии, она продолжала ощущать давление со стороны родственников.

Из-за этого Сонам ​​решила написать письмо Моди с призывом повысить брачный возраст, "чтобы девушки могли завершить учебу".

История Сонам откликнулась девушкам из Харьяна: сотни молодых индианок написали премьер-министру похожие письма. Причем в прошлом году он уже обещал пересмотреть минимальный возраст для вступления в брак для женщин во время своей речи в день независимости.

На сегодняшний день минимальный возраст согласия на вступление в брак составляет 18 и 21 год для женщин и мужчин соответственно.

Два года назад индийское законодательство о браках претерпело изменения в части их расторжения: жителям запретили "мгновенные разводы".