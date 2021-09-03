ЕС будет принимать беженцев из Афганистана в индивидуальном порядке

Предоставление убежища в Евросоюзе беженцам из Афганистана будет осуществляться в индивидуальном порядке государствами сообщества на добровольной основе, без обязательных квот. Об этом заявил в пятницу верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель на промежуточной пресс-конференции в рамках неформальной встречи глав МИД, проходящей в столице Словении, которая до конца года является председателем Совета ЕС, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"В эвакуации из Афганистана все еще нуждаются люди, подвергающиеся риску, люди, которые работали с нами и способствовали демократизации Афганистана, - сказал он. - Отдельные страны - члены ЕС будут на добровольной основе принимать решения по конкретным лицам, подвергающимся риску, которым они готовы предоставить убежище".

Управление миграцией из Афганистана и ее переориентация на страны региона должны стать одной из задач специальной политической платформы, которую ЕС намерен создать с целью взаимодействия с соседями Афганистана для решения вопросов миграции и борьбы с терроризмом.

"Министры сочли правильным создать под эгидой внешнеполитической службы Евросоюза региональную политическую платформу для взаимодействия с соседями Афганистана. Эта политическая платформа позволит в том числе управлять миграционными потоками из Афганистана, вести борьбу с терроризмом и организованной преступностью, включая контрабанду наркотиков и людей", - сказал глава внешнеполитической службы ЕС.