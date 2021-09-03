Миллион человек пострадали из-за утечки токсичных веществ из алмазного рудника

В Демократической Республике Конго (ДРК) в Центральной Африке около миллиона человек пострадали в результате утечки токсичных веществ в реку из крупнейшего алмазного рудника Катока в Анголе. Об этом сообщает "Би-би-си" со ссылкой на местные власти, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Министр окружающей среды ДРК Ева Базайба (Eve Bazaiba) рассказала, что ядовитые химикаты окрасили воду притока реки Конго в красный цвет и убили огромное количество рыбы. По ее словам, впоследствии эту рыбу выловили и съели некоторые местные жители. Политик подчеркнула, что власти республики будут требовать возмещения нанесенного ущерба.

По информации издания, из-за отравления 12 человек погибли и более 4 тысяч серьезно заболели. Администрация региона запретила гражданам пить воду и употреблять рыбу, выловленную из реки, однако жертв не удалось избежать. Общее число пострадавших доходит до миллиона. При этом отмечается, что администрация рудника никак не отреагировала на происшествие.