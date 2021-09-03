В США рассекретят материалы о терактах 11 сентября 2001 года

В США рассекретят отдельные материалы расследования, которые имеют отношение к терактам, произошедшим 11 сентября 2001 года. Соответствующий указ подписал президент США Джо Байден, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Снять гриф секретности с этих материалов было одним из предвыборных обещаний американского лидера.

"В преддверии 20-й годовщины 9/11 американский народ заслуживает иметь более полную картину того, что его власти знают об этих атаках... Критически важно, чтобы правительство Соединенных Штатов обеспечило максимальную прозрачность и сохранило секретность только в отдельных и необходимых случаях", - говорится в тексте указа.