Германия перед лицом очередного антирекорда

Похоже, Германия не сможет достичь поставленной цели по климатической нейтральности к середине столетия.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в ближайшие годы ожидается, что она установит еще один печальный рекорд. На сей раз по уровню выбросов углекислого газа. Нынешний год может стать рекордным с 1990 года. Выбросы парниковых газов резко пошли вверх. Согласно расчетам объём выбросов углерода может увеличиться на 47 миллионов тонн. А общая цифра оказалась удручающей: от 760 до 812 миллионов тонн CO2.

Год назад планы федерального правительства сократить выбросы на 40 практически удались, и этому было объяснение - пандемия и замерзшая в связи с ней экономика страны. Но когда общество вернулось к привычному образу жизни, поездки на автомобилях и использование ископаемого топлива в строительстве и промышленности снова повысили уровень выбросов, что и привело к антирекорду.