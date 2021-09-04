США назвали условия смягчения санкций против талибов
Госсекретарь США Энтони Блинкен назвал условия смягчения санкций против "Талибана". Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
"Как вы знаете, "Талибан" добивается смягчения санкций, а также возможности для своих лидеров путешествовать свободно, чего в условиях действующих санкций они делать не могут", - сказал Блинкен. По его словам, Вашингтон не видит перспектив смягчения санкций в отношении талибов, если они будут нарушать последнюю резолюцию Совбеза ООН, ограничивая свободу передвижения жителей Афганистана.
30 августа Совбез ООН принял резолюцию Великобритании, Франции и США, которая призывает "Талибан" обеспечить свободный и безопасный выезд для афганцев и иностранцев из Афганистана. За резолюцию проголосовали 13 стран, Россия и Китай воздержались.
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