Премьер Японии попал в больницу

Премьер-министр Японии Есихидэ Суга попал в больницу, он проходит обследование в одном из медучреждений Токио. Об этом сообщает агентство Kyodo, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По информации источников в окружении премьера, это лишь диспансерная проверка здоровья и во второй половине дня глава японского правительства покинет больницу.

Отмечается, что в апреле Суга прошел комплексную диспансеризацию, а 21 августа - контрольный осмотр, тогда никаких проблем со здоровьем у него выявлено не было.