https://news.day.az/world/1376176.html Премьер Японии попал в больницу
Премьер Японии попал в больницу
Премьер-министр Японии Есихидэ Суга попал в больницу, он проходит обследование в одном из медучреждений Токио. Об этом сообщает агентство Kyodo, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
По информации источников в окружении премьера, это лишь диспансерная проверка здоровья и во второй половине дня глава японского правительства покинет больницу.
Отмечается, что в апреле Суга прошел комплексную диспансеризацию, а 21 августа - контрольный осмотр, тогда никаких проблем со здоровьем у него выявлено не было.
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