Талибы попросили США не пытаться изменить афганскую культуру

Представитель движения "Талибан" Сухейль Шахин в разговоре с Fox News попросил США не пытаться изменить культурные устои Афганистана, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Мы не должны пытаться изменить культуру друг друга", - подчеркнул Шахин. Он указал, что звучащие со стороны США заявления о необходимости дать женщинам без хиджаба доступ к образованию - это попытка изменить афганскую культуру. "У вас такое допустимо. В нашей культуре они могут получать образование, работать, нося хиджаб", - сказал представитель талибов.

Ранее Сухейль Шахин в том же интервью заявил, что женщины в хиджабе в Афганистане будут иметь доступ к образованию и работе. "Права женщин будут соблюдаться. У них не будет проблем с получением образования или возможностью работать", - пообещал он.