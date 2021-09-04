Число убитых и раненых при беспорядочной стрельбе в Афганистане превысило 70

Число убитых и раненых в Афганистане во время массовой беспорядочной стрельбы, открытой в пятницу боевиками радикального движения "Талибан" после сообщений о захвате провинции Панджшер, превысило 70. Об этом сообщает в субботу информационное агентство The Khaama Press, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его информации, больница скорой помощи в Кабуле, подтвердила, что в ночь на 4 сентября туда были доставлены 17 тел погибших и 40 раненых. По сообщениям, пришедшим Джелалабада на востоке страны, в результате стрельбы минувшей ночью 17 человек были убиты или ранены. Агентство указывает, что количество пострадавших может увеличиться по мере поступления информации из других городов.

Как проинформировали ранее афганские СМИ, боевики захватившего власть в стране радикального движения "Талибан" начали беспорядочную стрельбу в Кабуле и других городах, отмечая таким образом объявленный представителями радикалов полный захват не подчинявшейся им провинции Панджшер. Представители национального сопротивления в регионе уже опровергли информацию об установлении радикалами полного контроля над этой провинцией.

В свою очередь представитель талибов Забихулла Муджахид на своей странице в Twitter призвал боевиков движения прекратить стрельбу в Кабуле, поскольку это может причинить вред местному населению.