Замглавы «Талибана» объявил о запрете беспорядочной стрельбы в воздух

Заместитель главы радикального афганского движения "Талибан" мулла Мухаммад Якуб дал строгие инструкции губернаторам провинций и начальникам полиции прекратить стрельбы в воздух, в результате которой в Афганистане за сутки погибли или были ранены несколько десятков человек.

Об этом сообщается на странице Afhan Urdu в Twitter, ресурс анонсирует себя как "Правдивые новости, аналитика и информация из Афганистана", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Убедитесь, что вы строго избегаете стрельбы в воздух в вашей провинции. Ни при каких обстоятельствах не должно быть стрельбы в воздух! Если это произойдет в вашей провинции, вы будете нести за это ответственность", - заявил Якуб, обращаясь к местным властям.

Согласно информации агентства Khaama Press, в течение суток в больницу в Кабуле было доставлено 17 тел погибших и 40 раненых. В городе Джелалабад в результате стрельбы также погибли или были ранены 17 человек.