В городе Триесте, находящемся на северо-востоке Италии, возле одного из баров произошла перестрелка, предположительно, между двумя группами разной этнической принадлежности.

Об этом сообщает издание La Repubblica, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По данным источника, в результате инцидента не менее восьми человек получили огнестрельное ранение, состояние одного из пострадавших оценивается как тяжелое. Прибывшие на место правоохранители задержали двух подозреваемых и оцепили район, где произошла стрельба.

На данный момент ведутся следственные действия по выяснению причины вооруженного конфликта.