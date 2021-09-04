https://news.day.az/world/1376305.html В Италии произошла перестрелка, есть раненые
В Италии произошла перестрелка, есть раненые
В городе Триесте, находящемся на северо-востоке Италии, возле одного из баров произошла перестрелка, предположительно, между двумя группами разной этнической принадлежности.
Об этом сообщает издание La Repubblica, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
По данным источника, в результате инцидента не менее восьми человек получили огнестрельное ранение, состояние одного из пострадавших оценивается как тяжелое. Прибывшие на место правоохранители задержали двух подозреваемых и оцепили район, где произошла стрельба.
На данный момент ведутся следственные действия по выяснению причины вооруженного конфликта.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре