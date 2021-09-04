Лидер скандального в России движения выдумал свое задержание в Азербайджане

Лидер скандально известного в России движения "Мужское государство" Владислав Поздняков признался, что выдумал историю своего задержания в Азербайджане. Об этом сообщает Telegram-канал Mash, передает Day.Az со ссылкой на "Московский комсомолец".

По его словам, он жив и цел. Зачем было выдумывать такую историю, он не сообщил.

Ранее в Телеграм-канале Владислава появилась информация, согласно которой, он был задержан на границе с Азербайджаном. Мужчину якобы взяли при пересечении границы. Позднее в пограничном управлении ФСБ в Дагестане заявили, что не слышали про задержание главы "Мужского государства". Там не исключили, что задержать того могли азербайджанские пограничники.

В Государственной пограничной службе Азербайджана же сообщили, что азербайджанские пограничники не задерживали на государственной границе с Россией лидера радикальной группировки "Мужское государство".

"Мужское государство" является незарегистрированным сетевым движением. Оно занимается нападками на женщин и представителей меньшинств. В социальной сети "ВКонтакте" страница "МГ" была заблокирована из-за "призывов к насильственным действиям".