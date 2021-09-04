https://news.day.az/world/1376323.html Число умерших от коронавируса в Иране превысило 110 тысяч
Число умерших от коронавируса в Иране превысило 110 тысяч
В Иране за минувшие сутки от коронавируса (COVID-19) скончались 515 человек.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сообщили в Министерстве здравоохранения, лечения и медицинского образования Ирана.
Число умерших от коронавируса в стране возросло до 110 064.
За последние 24 часа в Иране коронавирусом заразились 20 404 человека, число инфицированных COVID-19 достигло 5 103 537.
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