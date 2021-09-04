Число умерших от коронавируса в Иране превысило 110 тысяч

В Иране за минувшие сутки от коронавируса (COVID-19) скончались 515 человек.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сообщили в Министерстве здравоохранения, лечения и медицинского образования Ирана.

Число умерших от коронавируса в стране возросло до 110 064.

За последние 24 часа в Иране коронавирусом заразились 20 404 человека, число инфицированных COVID-19 достигло 5 103 537.