Талибы начали наступление на административный центр Панджшера

Боевики радикального афганского движения "Талибан" начали в субботу массированное наступление на административный центр неподконтрольной им провинции Панджшер город Базарак.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает AfghanUrdu - страница в Twitter на языке урду, которая анонсирует себя как "Правдивые новости, аналитика и информация из Афганистана".

"Сейчас талибы наступают на столицу (Панджшера) Базарак с трех направлений. Талибан присутствует в Панджшере и движется к столице", - говорится в сообщении.

Ранее талибы заявили, что уже контролируют четыре из семи районов провинции: Хендж, Париян, Шотул и Аннаба.

В пятницу агентство Reuters со ссылкой на источник в "Талибане" проинформировало о том, что, по заявлениям радикалов, им удалось полностью взять под свой контроль мятежную провинцию. Между тем источник ТАСС в регионе сообщил, что силы национального сопротивления опровергают эту информацию.

Движение "Талибан" развернуло масштабную операцию по установлению контроля над Афганистаном после объявления США весной о намерении вывести оттуда свои военные силы. 15 августа президент Ашраф Гани сложил полномочия и покинул страну, а боевики "Талибана" без боя вошли в Кабул.

Не согласные с властью радикалов силы организовали в Панджшере сопротивление, которое возглавил Ахмад Масуд, сын полевого командира Ахмада Шаха Масуда (1953-2001). Поддержать его призвал бывший вице-президент Амрулла Салех, объявивший себя исполняющим обязанности главы государства.