Закрытый из-за талибов аэропорт в Кабуле возобновил работу

Аэропорт Кабула, временно закрытый из-за боевиков радикального движения "Талибан", возобновил свою работу. Об этом сообщил посол Катара в стране Саид Мубарак аль-Хаярин аль-Хаджри, передает телеканал Al-Jazeera, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Из аэропорта Кабула были осуществлены вылеты двух внутренних рейсов - в Мазари-Шариф и Кандагар. Группа катарских технических специалистов продолжает трудиться над завершением всех необходимых работ в воздушной гавани", - цитирует телеканал слова дипломата.

По словам Хаджри, в ближайшем будущем аэропорт сможет принимать еще большее количество рейсов. Телеканал уточняет, что несколько минут назад был отправлен рейс из Кабула - в город Герат на северо-западе страны.

В четверг, 26 августа, взрыв произошел рядом с аэропортом Кабула. Десятки мирных афганцев и не менее 13 американских военных погибли в результате теракта - одиннадцать морских пехотинцев, один армейский солдат и медицинский работник флота.

Вскоре Пентагон заявил о завершении вывода американских войск из Афганистана. Байден решил не продлевать операцию по эвакуации людей из Афганистана, исходя из рекомендаций американских военных. В дальнейшем талибы отпраздновали вывод войск США из страны выстрелами в воздух.