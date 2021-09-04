Силы сопротивления в Панджшере заявили об уничтожении 600 талибов

Представитель афганских сил сопротивления в провинции Панджшер Фахим Дашти сообщил об уничтожении сотен талибов, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Около 600 террористов "Талибана"* были ликвидированы в разных районах Панджшера с утра. Более тысячи боевиков "Талибана"* были захвачены или сдались", - написал Дашти в Twitter.

По его словам, у боевиков возникли трудности с поставками из других провинций.

Как сообщала Al-Jazeera со ссылкой на источник в "Талибане"*, наступление в Панджшере замедлилось из-за заминированных дорог, ведущих к столице региона Базараку. По этой же причине талибы не могут попасть в резиденцию губернатора Панджшера.