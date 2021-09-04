Талибы заявили о захвате офиса губернатора Панджшера

Движение "Талибан" заявило, что захватило офис губернатора провинции Панджшер в ходе столкновений с силами сопротивления.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает издание Times of India.

"По неподтвержденным данным, силы "Талибана" вошли в Базарак, столицу провинции Панджшер, и штурмовали офис губернатора провинции", - сообщает издание.

Между тем Фронт национального сопротивления Афганистана, который объединяет противостоящие талибам силы, заявил, что боевики движения достигли высот Дарбанд на границе между провинцией Каписа и Панджшером, но были отброшены.

"Оборона оплота Афганистана непоколебима", - заявил официальный представитель Фронта Фахим Дашти в Twitter.