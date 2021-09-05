Более 140 тыс. человек пришли на акции протеста против санитарных пропусков во Франции

Общенациональные акции с требованием отмены санитарных пропусков собрали в субботу во Франции 141 тыс. манифестантов, из которых почти 18,5 тыс. вышли на улицы Парижа.

Об этом сообщило МВД республики, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

В Париже за насильственные действия и оскорбление сотрудников правоохранительных органов во время акций задержаны три человека. Еще 18 протестующих полиция задержала в ходе манифестаций в регионах. Акции прошли в этот день в Страсбурге, Ницце, Нанте, Бресте, Монпелье и других крупных городах страны.

Главной причиной недовольства населения является расширение зоны действия санитарных пропусков.

Согласно последним данным органов здравоохранения, за последние сутки во Франции зарегистрировано 13,5 тыс. заразившихся коронавирусом, а всего с начала пандемии выявлено свыше 6,7 млн случаев инфицирования. От последствий COVID-19 умерли более 114 тыс. пациентов. Около 34 млн человек прошли полный курс иммунизации. Вакцина от коронавируса доступна всем французам в возрасте от 12 лет.