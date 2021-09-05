В Канаде упал самолет

В Оттаве небольшой частный самолет потерпел крушение, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

B результате падения пострадали два человека. Крушение произошло недалеко от аэропорта Карп.

Пилот и пассажир получили тяжелые травмы, но их жизни вне опасности. О деталях инцидента не сообщается. Полиция перекрыла несколько автодорог в районе падения самолета.