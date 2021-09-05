https://news.day.az/world/1376379.html В Канаде упал самолет
В Канаде упал самолет
В Оттаве небольшой частный самолет потерпел крушение, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
B результате падения пострадали два человека. Крушение произошло недалеко от аэропорта Карп.
Пилот и пассажир получили тяжелые травмы, но их жизни вне опасности. О деталях инцидента не сообщается. Полиция перекрыла несколько автодорог в районе падения самолета.
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