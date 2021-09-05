https://news.day.az/world/1376381.html ПВО Саудовской Аравии уничтожила три беспилотника повстанцев
ПВО Саудовской Аравии уничтожила три беспилотника повстанцев
Саудовские силы противовоздушной обороны уничтожили три беспилотных летательных аппарата (БПЛА), мятежников-хуситов из йеменского движения "Ансар Аллах", передает Day.Az со ссылкой на Trend.
Мишенями всех БПЛА были объекты на территории королевства.
В альянсе антимятежных сил продолжают принимать жесткие меры для защиты мирных жителей от заминированных беспилотников хуситов.
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