В Ираке атаковали два конвоя снабжения сил коалиции

Два логистических конвоя международной коалиции подверглись в субботу нападению в Ираке.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил новостной портал Shafaq news.

Согласно их данным, колонна альянса была подорвана на трассе в провинции Бабиль к югу от Багдада. В результате нападения повреждения получил один из грузовиков.

Аналогичная вылазка была совершена часом ранее в районе Эд-Дивании южнее Багдада. Пострадавших в обоих инцидентах не было.

5 января 2020 года парламент Ирака принял резолюцию с требованием полного вывода с территории республики всех иностранных сил. Это произошло через два дня после гибели при ударе ВВС США в районе багдадского аэропорта командующего силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (элитные части ВС Ирана) Касема Сулеймани и заместителя главы иракского шиитского ополчения "Аль-Хашд аш-Шааби" Абу Махди аль-Мухандиса. Военизированные шиитские формирования, в том числе проиранская группировка "Катаиб Хезболлах", неоднократно угрожали ударами по войскам США в Ираке, если они не покинут арабскую страну.

26 июля Джо Байден заявил, что боевая миссия США в Ираке завершится к концу года, однако сотрудничество двух стран в сфере борьбы с терроризмом будет продолжено. В свою очередь официальный представитель международной коалиции полковник Уэйн Маротто 7 августа на своей странице в Twitter указал, что часть американского контингента завершила свою миссию в Ираке и была переправлена в Кувейт. Представители иракских властей неоднократно подчеркивали, что часть иностранных военных останется в стране для подготовки местных кадров, технического содействия и обмена информацией, однако участия в боевых операциях они принимать не будут.