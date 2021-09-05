Стрельба у университета в США

Полиция американского Балтимора (штат Мэриленд) сообщила о стрельбе утром в субботу на территории Таусоновского университета.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, в результате инцидента трое человек пострадали.

"Три человека получили ранения [в ходе стрельбы] на территории кампуса университета. Полиция проводит расследование", - отмечается в сообщении правоохранителей в Twitter.

По данным руководства университета, угрозы жизни пострадавших нет. При этом из получивших ранения только одна девушка является студенткой данного учебного заведения.