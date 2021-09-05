https://news.day.az/world/1376383.html Стрельба у университета в США - есть пострадавшие
Стрельба у университета в США - есть пострадавшие
Полиция американского Балтимора (штат Мэриленд) сообщила о стрельбе утром в субботу на территории Таусоновского университета.
Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, в результате инцидента трое человек пострадали.
"Три человека получили ранения [в ходе стрельбы] на территории кампуса университета. Полиция проводит расследование", - отмечается в сообщении правоохранителей в Twitter.
По данным руководства университета, угрозы жизни пострадавших нет. При этом из получивших ранения только одна девушка является студенткой данного учебного заведения.
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