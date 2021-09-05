Талибы разогнали женскую демонстрацию, открыв огонь

В Кабуле талибы разогнали демонстрацию женщин. Афганки возложили венок у здания минобороны - в память солдат, погибших в боях против талибов - а затем отправились к президентскому дворцу. Они заявляли, что правительство "Талибана" не будет легитимным, если откажется уважать и поддерживать права женщин.

Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, отряды талибов положили конец манифестации стрельбой в воздух. Это была уже вторая женская демонстрация в Кабуле за минувшие дни.

На этом фоне остаётся практически парализованной финансовая жизнь страны: люди стоят в очередях в банки, чтобы снять свои накопления, но власти ограничили единоразовую выдачу эквивалентом 200 долларов.