https://news.day.az/world/1376397.html В Германии мужчина напал на медиков, требуя выдать ему сертификат о вакцинации
В Германии мужчина напал на медиков, требуя выдать ему сертификат о вакцинации
В Германии мужчина напал на медиков, требуя выдать ему сертификат о вакцинации, при этом отказавшись сделать прививку от коронавируса, сообщает издание Deutsche Welle, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Инцидент произошел в мобильном пункте вакцинации в городе Гера в Тюрингии, мужчина напал на медсестру и ее ассистента, отказавшись сделать прививку и потребовав выдать ему сертификат о вакцинации.
В результате конфликта, по словам медиков, мужчина внезапно "взбесился" и набросился на них, нанеся травмы средней тяжести.
Полиция смогла поймать мужчину на парковке в соседнем здании, он был арестован, однако затем отпущен без залога.
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