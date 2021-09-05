В США раскрыли причину захвата Афганистана «Талибаном»

Председатель Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли в комментарии телеканалу Fox News раскрыл причину захвата Афганистана боевиками "Талибана", передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По его мнению, к захвату власти привело неверие граждан в правительство и его коррупция. "Само правительство не имеет легитимности в глазах народа. Вы видели, что произошло в итоге. Высшая правительственная элита, они все буквально вышли из строя", - сказал американский генерал.

Он также отметил, что правительство Афганистана распалось намного раньше, чем ожидали официальные лица. "Распад афганской армии произошел гораздо быстрее и очень неожиданно почти для всех, как и крах афганского правительства", - отметил Милли.

Ранее представитель движения "Талибан" Сухейль Шахин попросил США не пытаться изменить культурные устои Афганистана. Он указал, что звучащие со стороны США заявления о необходимости дать женщинам без хиджаба доступ к образованию - это попытка изменить афганскую культуру.

Талибы захватили Афганистан 15 августа. Правительство и значительная часть высшего госаппарата бежали из страны. Представители движения заверили международное сообщество, что они намерены поддерживать мирные и конструктивные отношения со всеми заинтересованными сторонами.

Фото: Reuters