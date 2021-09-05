https://news.day.az/world/1376412.html В Москве собака едва не погибла, оставшись на поводке снаружи лифта - ВИДЕО
В Москве собака едва не погибла, оставшись на поводке снаружи лифта - ВИДЕО
В Москве собака едва не погибла, оставшись на поводке снаружи лифта, - а её хозяйка, не заметив этого, зашла в кабину. Животное подбросило к потолку, после чего её спас чудом подоспевший мужчина.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на телеграм-канал Baza.
Животное, как сообщается, отделалось лишь очень сильным испугом. И дополнительными вкусняшками в честь нового дня рождения.
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