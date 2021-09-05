В Москве собака едва не погибла, оставшись на поводке снаружи лифта, - а её хозяйка, не заметив этого, зашла в кабину. Животное подбросило к потолку, после чего её спас чудом подоспевший мужчина.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на телеграм-канал Baza.

Животное, как сообщается, отделалось лишь очень сильным испугом. И дополнительными вкусняшками в честь нового дня рождения.