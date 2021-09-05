https://news.day.az/world/1376413.html В Англии полиция спустила собак на протестующих против обязательной вакцинации - ВИДЕО
В Англии полиция спустила собак на протестующих против обязательной вакцинации - ВИДЕО
В Англии на протестующих против обязательной вакцинации полиция начала спускать собак.
Как передает Day.Az, жуткими кадрами поделился телеграм-канал "Столкновение".
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