Более 205 тыс. га леса горит на территории России

Площадь лесных пожаров на территории России в воскресенье составила более 205 тыс. га. За прошедшие сутки было ликвидировано 66 лесных пожаров на площади 3 662 га.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили журналистам в пресс-службе ФГБУ "Авиалесоохрана".

На 5 сентября 2021 года на территории Российской Федерации действовал 121 лесной пожар на площади 205 382 га", - рассказали в пресс-службе.

Основная часть всех пожаров по площади приходится на Якутию. Там сейчас горит более 143 тыс. га леса. Почти 27 тыс. га леса полыхает в Иркутской области, около 8 тыс. га - в Свердловской, более 4,5 тыс. га - в Марий Эл, более 2,5 тыс. га - в Башкирии, почти 2 тыс. га - в Магаданской области. Еще в 14 регионах горит не более 1 тыс. га леса в каждом. Среди них самый незначительный по площади пожар зафиксирован в Сахалинской области - менее 1 га. Также зафиксированы четыре пожара на особо охраняемых землях - в Мордовии, Самарской области и Башкортостане.

Пожароопасный сезон сейчас открыт во всех субъектах страны. Режим ЧС введен в семи регионах, особый противопожарный режим - в 55 субъектах.