Коронавирус в России

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В России выявили 18 645 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает оперштаб в Telegram-канале, передает Day.Az.

По информации оперативного штаба, COVID-19 подтвердился в 85 регионах страны. При этом в 7,5% случаев у пациентов не было клинических проявлений болезни.

Больше всего случаев коронавируса зафиксировано в Москве - 1 542. Следом идут Петербург и Московская область с 1 357 и 826 случаями соответственно.

За сутки было зафиксировано 793 летальных исхода. Полностью выздоровели 15 256 человек.

В общей сложности в России выявили за пандемию 7 012 599 случаев коронавируса. Выздоровел за указанный период 6 270 731 человек.