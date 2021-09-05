Талибы запретили стрелять в воздух в Афганистане

Радикальное движение "Талибан" объявило запрет на стрельбу в воздух по всей территории Афганистана. Об этом в воскресенье, 5 сентября, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя движения Забихуллу Муджахида, передает Day.Az.

Текст соответствующего распоряжения опубликован в его Twitter-аккаунте и обращен к местным администрациям и военным. В посте отмечается, что "стрельба в воздух в Кабуле и других городах страны приводит к гибели и ранениям людей, а также сеет страх среди мирного населения".

Запрет объявлен после сообщения о том, что из-за беспорядочной стрельбы талибами после информации о взятии контроля над провинцией Панджшер погибли и пострадали более 70 человек.

Кроме запрета, военным предписано арестовывать и обезоруживать стреляющих в воздух. Полицейским и сотрудникам разведки предписали принять "немедленные и решительные" меры для выявления и наказания нарушителей. Санкции указано применять и к самим талибам, нарушающим распоряжение.

Фото: Khwaja Tawfiq Sediqi / AP