Жестокая околофутбольная битва в России

Фанаты "Зенита", которые приехали поддержать фарм клуб на матч с местной командой подверглись атаке фанатов "Спартака", передает Day.Az со ссылкой на телеграм-канал "Столкновение".

Фанатов "Спартака" было больше, по слухам - они в Тверской битве победили...

Травмированы семеро, один из фанатов "Зенита" госпитализирован с подозрением на перелом позвоночника.

Кажется, с падением уровня футбола в стране и ростом уровня бедности, околофутбол возвращается...