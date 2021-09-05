https://news.day.az/world/1376466.html Жестокая околофутбольная битва в России - ВИДЕО
Жестокая околофутбольная битва в России - ВИДЕО
Фанаты "Зенита", которые приехали поддержать фарм клуб на матч с местной командой подверглись атаке фанатов "Спартака", передает Day.Az со ссылкой на телеграм-канал "Столкновение".
Фанатов "Спартака" было больше, по слухам - они в Тверской битве победили...
Травмированы семеро, один из фанатов "Зенита" госпитализирован с подозрением на перелом позвоночника.
Кажется, с падением уровня футбола в стране и ростом уровня бедности, околофутбол возвращается...
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