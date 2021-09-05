По меньшей мере три человека погибли и еще 20 получили ранения в результате взрыва бомбы на контрольно-пропускном пункте в провинции Белуджистан на юго-западе Пакистана, передает Day.Az со ссылкой на Anadolu.

Сообщается, что человек на мотоцикле протаранил полицейскую машину. Закрепленная на транспортном средстве бомба взорвалась при ударе.

Телеканал отмечает, что все пострадавшие доставлены в больницу. Спасатели, а также сотрудники правоохранительных органов и инженерно-саперное подразделение прибыли на место взрыва для расследования произошедшего.