Талибы заявили, что взяли под контроль практически весь Панджшер

Представитель катарского политического офиса движения "Талибан" Мохаммад Сохаил Шахин заявил, что практически вся территория афганской провинции Панджшер перешла под контроль талибов. Об этом сообщает ТАСС, передает Day.Az.

"Практически все части Панджшера находятся под нашим контролем", - говорится в публикации.

Одновременно с этим представитель антиталибского сопротивления Фахим Дашти рассказал, что талибы были выбиты из провинции Панджшер, а многие из них были взяты в плен. В своем Twitter в воскресенье он рассказал, что панджшерские ополченцы уничтожили около 600 боевиков движения "Талибан".

Ранее национальное сопротивление в афганской провинции Панджшер опровергло сообщения о том, что талибы захватили четыре района в этом регионе.

Источник в рядах сопротивления заявил, что "у одного из входов в Панджшерскую долину была установлена взрывчатка, которая сдетонировала в тот момент, когда там скопились боевики. Неся огромные потери, они были вынуждены отступать по всем направлениям. Ни Хиндж, ни Аннаба, ни какой-либо другой район не перешел под контроль талибов".

Фото: Sidiqullah Khan/AP