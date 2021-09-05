https://news.day.az/world/1376482.html В Иране от коронавируса скончались еще 610 человек
В Иране от коронавируса скончались еще 610 человек
В Иране за минувшие сутки от коронавируса (COVID-19) скончались 610 человек.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сообщили в Министерстве здравоохранения, лечения и медицинского образования Ирана.
Число умерших от коронавируса в Иране возросло до 110 674.
За последние 24 часа в Иране коронавирусом заразились 25 870 человек. Таким образом, число инфицированных COVID-19 в стране достигло 5 129 407.
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