В Иране от коронавируса скончались еще 610 человек

В Иране за минувшие сутки от коронавируса (COVID-19) скончались 610 человек.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сообщили в Министерстве здравоохранения, лечения и медицинского образования Ирана.

Число умерших от коронавируса в Иране возросло до 110 674.

За последние 24 часа в Иране коронавирусом заразились 25 870 человек. Таким образом, число инфицированных COVID-19 в стране достигло 5 129 407.