https://news.day.az/world/1376489.html Велосипедист словил сердечный приступ и умер прямо на глазах у прохожих - ВИДЕО
Велосипедист словил сердечный приступ и умер прямо на глазах у прохожих - ВИДЕО
В Санкт-Петербурге (Россия) у велосипедиста случился сердечный приступ в результате чего он скончался прямо на глазах у прохожих.
Кадры происшествия были распространены в СМИ и соцсетях.
Об этом передает Day.Az со ссылкой на телеграм-канал Uncos.
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