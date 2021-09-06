Велосипедист словил сердечный приступ и умер прямо на глазах у прохожих

В Санкт-Петербурге (Россия) у велосипедиста случился сердечный приступ в результате чего он скончался прямо на глазах у прохожих.

Кадры происшествия были распространены в СМИ и соцсетях.

Об этом передает Day.Az со ссылкой на телеграм-канал Uncos.