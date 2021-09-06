В России поймали подростка без прав, который гонял на восьмёрке

В селе Воскресенка Омской области поймали подростка без прав, который гонял на восьмёрке. Он купил машину без документов и повёз друзей кататься.

Как передает Day.Az со ссылкой на телеграм-канал Mash Siberia, юному шумахеру оказалось всего 15 лет. Ни документов на машину, ни прав у него не было. Но это не помешало компашке - они захотели прокатиться с ветерком на отечественной ламбе.

Празднование первого сентября завершилось для школьника в компании инспекторов ДПС и мамы. Её вызвали, когда полиция остановила ВАЗ-2108 в ночи.

Обошлись без эвакуатора - восьмёрку передали маме, а на подростка оформили административку за всё, что нарушил: вождение без прав, госномеров и отсутствие страховки.