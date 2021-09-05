https://news.day.az/world/1376492.html В России 23-летняя девушка сорвалась с колеса обозрения - ЖУТКОЕ ВИДЕО
В России 23-летняя девушка сорвалась с колеса обозрения - ЖУТКОЕ ВИДЕО
В городе Асбест Свердловской области 23-летняя девушка упала с неработающего колеса обозрения и разбилась насмерть, передает Day.Az со сссылкой на телеграм-канал Mash.
Предварительно, погибшая провела ночь в будке с охранником парка аттракционов, затем по неизвестным причинам забралась на колесо обозрения. Молодой человек попытался удержать возлюбленную за руки, но у него ничего не вышло.
В результате падения девушка получила сотрясение мозга, закрытую черепно-мозговую травму и скончалась в больнице.
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