В России 23-летняя девушка сорвалась с колеса обозрения

В городе Асбест Свердловской области 23-летняя девушка упала с неработающего колеса обозрения и разбилась насмерть, передает Day.Az со сссылкой на телеграм-канал Mash.

Предварительно, погибшая провела ночь в будке с охранником парка аттракционов, затем по неизвестным причинам забралась на колесо обозрения. Молодой человек попытался удержать возлюбленную за руки, но у него ничего не вышло.

В результате падения девушка получила сотрясение мозга, закрытую черепно-мозговую травму и скончалась в больнице.