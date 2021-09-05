Российский школьник открыл мебельный бизнес прямо у себя дома

Челябинский школьник открыл мебельный бизнес прямо у себя дома. В следующем году он планирует открыть отдельный цех, передает Day.Az со сссылкой на телеграм-канал Mash.

16-летний Дима Гомов начал своё дело, когда переехал с родителями в новую квартиру. Парень собирал всю мебель вместе с отцом и подумал, что на этом можно и бабла поднять. Перенял опыт отца и интернет-юзеров, принялся за работу.

Два крупных заказа уже уехали из Челябы в Курган и Нижний Тагил - клиенты нашлись в Сети. Всего в месяц получается заработать порядка 20к рублей - неплохо по меркам региона.

Дима считает, что это только начало. Недавно он залетел на конкурс молодых предпринимателей, где был самым юным из стартаперов. Заряженность и драйв парня впечатлили челябинский IT-парк - ему предложили бесплатно презентовать работы на площадке их коворкинга.

Сейчас Дима набирает клиентскую базу, чтобы иметь возможность открыть полноценный цех и нанять рабочих.