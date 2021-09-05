Иран приступил к третьему этапу испытаний второй собственной вакцины от коронавируса

Власти Ирана начали третий этап испытаний второй иранской вакцины от коронавируса Razi Cov Pars. Об этом сообщает в воскресенье телеканал PressTV, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Отмечается, что третий этап будет проходить в провинциях Тегеран и Альборз, в нем примут участие около 40 тыс. добровольцев. При этом предполагается, что к концу года фармацевтические компании Ирана смогут произвести около 15-20 млн доз новой вакцины.

Препарат Razi Cov Pars включает в себя три дозы вакцины, две из которых являются инъекционными и одна - интраназальной.