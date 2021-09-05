https://news.day.az/world/1376495.html Иран приступил к третьему этапу испытаний второй собственной вакцины от коронавируса
Иран приступил к третьему этапу испытаний второй собственной вакцины от коронавируса
Власти Ирана начали третий этап испытаний второй иранской вакцины от коронавируса Razi Cov Pars. Об этом сообщает в воскресенье телеканал PressTV, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Отмечается, что третий этап будет проходить в провинциях Тегеран и Альборз, в нем примут участие около 40 тыс. добровольцев. При этом предполагается, что к концу года фармацевтические компании Ирана смогут произвести около 15-20 млн доз новой вакцины.
Препарат Razi Cov Pars включает в себя три дозы вакцины, две из которых являются инъекционными и одна - интраназальной.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре