В США назвали главную угрозу "мю"-штамма коронавируса

Американские специалисты пытаются получить больше информации о штамме "мю" нового коронавируса, есть опасения, что он может обходить защиту, которую дают определенные антитела.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в воскресенье в эфире телеканала CBS директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи.

По его словам, американские специалисты проверяют, станет ли данная разновидность "в большей степени преобладающей" в США. "На данный момент мы этого не наблюдаем, вариант "дельта" является преобладающим более чем на 99%", - отметил он.

Говоря о ситуации, при которой преобладающим стал бы штамм "мю", Фаучи добавил: "На самом деле мы не знаем, какими были бы последствия. Беспокойство вызывает то, что у него имеется ряд мутаций, которые могут свидетельствовать о том, что он может обходить защиту определенных антител". "Но прямо сейчас непосредственной угрозы нет, хотя мы относимся ко всем вариантам [коронавируса] очень серьезно", - подчеркнул Фаучи.

Главный инфекционист США выразил уверенность в том, что имеющиеся в стране вакцины от коронавируса эффективны против всех вариантов коронавируса. Вместе с тем Фаучи признал, что "нет достаточных данных" относительно того, как применяющиеся в США препараты защищают от штамма "мю".