В Гвинее сторонники путчистов вышли на улицы - ВИДЕО
На улицы столицы Гвинеи Конакри на фоне сообщений о военном перевороте вышли местные жители.
Как передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщил портал Guinee News.
Они встречают военных лозунгами в поддержку армии.
Как сообщали местные СМИ, группе спецназовцев под командованием полковника Мамади Думбуя удалось арестовать президента Гвинеи Альфу Конде. Позднее лидер путчистов выступил с видеообращением, в котором объявил об отставке правительства, закрытии границ и прекращении действия конституции.
Также в Сети разошлась видеозапись, на которой глава государства сидит в окружении военных, вероятно, в момент задержания.
При этом Министерство обороны Гвинеи распространило заявление, в котором утверждается, что службе безопасности президента удалось отразить нападение мятежников на дворец.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре