В Гвинее сторонники путчистов вышли на улицы

На улицы столицы Гвинеи Конакри на фоне сообщений о военном перевороте вышли местные жители.

Как передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщил портал Guinee News.

Они встречают военных лозунгами в поддержку армии.

Как сообщали местные СМИ, группе спецназовцев под командованием полковника Мамади Думбуя удалось арестовать президента Гвинеи Альфу Конде. Позднее лидер путчистов выступил с видеообращением, в котором объявил об отставке правительства, закрытии границ и прекращении действия конституции.

Также в Сети разошлась видеозапись, на которой глава государства сидит в окружении военных, вероятно, в момент задержания.

При этом Министерство обороны Гвинеи распространило заявление, в котором утверждается, что службе безопасности президента удалось отразить нападение мятежников на дворец.