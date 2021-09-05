Талибы выдвинули новые требования для женщин

Движение "Талибан" запретило женщинам, учащимся в частных университетах и колледжах, приходить на занятия без никаба - закрывающего лицо мусульманского головного убора с прорезью для глаз. О требованиях талибов сообщает Интерфакс, передает Day.Az.

Изменения коснулись не только одежды, но и учебной системы в целом. Так, для женщин и мужчин занятия будут проводиться отдельно. Талибы выдвинули требование, чтобы учащиеся разных полов не пересекались в перерывах между занятиями и при входе и выходе из учебного заведения. Лекции и семинары для учениц должны проводить преподавательницы женского пола или пожилые мужчины "с хорошей репутацией по части поведения".