Талибы заявили о полном захвате провинции Панджшер

Движение "Талибан" полностью взяло под контроль северную афганскую провинцию Панджшер, последнюю из не подчинившихся талибам. Об этом в понедельник сообщил представитель талибов Забихулла Муджахид, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Последний оплот <...>, провинция Панджшер, была полностью захвачена", - говорится в сообщении. В нем также сказано, что "некоторые повстанцы в провинции потерпели поражение, а остальные бежали".

Талибы заявили, что не намерены подвергать жителей провинции какой-либо дискриминации.