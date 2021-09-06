Мятежники в Гвинее объявили о введении комендантского часа по всей стране

Военные мятежники, предпринявшие в воскресенье попытку госпереворота в Гвинее, объявили о введении комендантского часа на всей территории страны. Об этом сообщает агентство France Presse, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его данным, мятежники заявили, что мера будет действовать "до дальнейшего уведомления". Они также сообщили, что губернаторов и префектов регионов заменят на их постах военные.

Во втором заявлении, сделанном вечером по национальному телевидению, мятежные военные также заявили, что призывают министров и руководителей учреждений прибыть на встречу в понедельник в 11:00 по местному времени (15:00 по Баку) в столицу страны Конакри.

Элитное подразделение спецназа Гвинеи во главе с командиром полковником Мамади Думбуя в воскресенье вошло в правительственный квартал Конакри и расположилось перед президентским дворцом, очевидцы сообщали о стрельбе. Лидер мятежников Думбуя выступил в воскресенье по национальному телевидению и объявил о задержании президента Альфы Конде, роспуске правительства и приостановке действия конституции.