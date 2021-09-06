Признавшийся в употреблении наркотиков американец застрелил четырех человек

В американском штате Флорида в результате стрельбы погибло четыре человека, включая младенца. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, сообщает CNN.

Как рассказал шериф округа Полк Грэди Джадд, сообщение о подозрительном мужчине поступило в полицию вечером 4 сентября. Позвонившая женщина рассказала, что у ее дома припаркован автомобиль, в котором сидит мужчина, заявивший, что у него есть послание для ее дочери "от бога". Однако прибывшие на место полицейские никого не обнаружили.

Стрельба началась утром 5 сентября. Приехавшие офицеры увидели во дворе дома человека в бронежилете, готового к перестрелке. Когда мужчина спрятался в доме, оттуда раздались звуки выстрелов, а затем раздался крик женщины и плач ребенка. В результате происшествия еще одна девочка получила множественные ранения, ее доставили в больницу.

Подозреваемого задержали, во время штурма дома он получил ранение. По словам Джадда, задержанный Брайан Райли назвал себя специалистом по выживанию и признался в употреблении метамфетамина. В настоящее время стрелок находится в больнице, после выписки он будет взят под стражу.