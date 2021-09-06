Бои в Панджшере: талибы отказались от перемирия

Боевики радикального движения "Талибан", захватившего власть в Афганистане, отвергли предложение ополченцев из провинции Панджшер, накануне заявивших о готовности начать переговоры.

Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, ранее лидер сопротивления Ахмад Масуд пообещал прекратить огонь, если талибы выведут войска из региона.

"Нам не о чем договариваться с Ахмадом Масудом после того, как он уже отверг наше предложение о мире", - приводит телеканал Al Jazeera слова представителя талибов.

Между тем в стране снова летают внутренние рейсы. Их с выходных выполняет государственная авиакомпания Ariana Afghan Airlines.

А "Талибан" обещает, что скоро в Кабуле заработают и паспортные столы.

"Все системы работают. Наши старейшины дают нам советы. И когда они дают приказ, наши уважаемые клиенты могут прийти и получить паспорт", - рассказал сотрудник паспортного стола Кари Абдулла.

Но несмотря на то, что в афганской столице вновь начинает функционировать администрация, западные страны не спешат вернуть свои посольства в Кабул. Так, например, США и Италия перенесли свои диппредставительства в Доху.

А Германия заявляет о готовности сотрудничать с "Талибаном" для того, чтобы завершить эвакуацию афганцев, которые раньше работали с немецкими дипломатами и военными.

"Что касается "Талибана", то мы должны разговаривать с ними, потому что сейчас нужно обращаться именно к ним. Мы хотели бы вывезти из страны людей, которые работали с немецкими организациями и которые сейчас чувствуют себя в опасности", - заявила канцлер Германии Ангела Меркель.

В прошедшие выходные сотни людей вышли на улицы Парижа, чтобы поддержать афганцев, до сих пор остающихся в стране. "Талибан" никогда не изменится, заявили они.

Но, как стало известно в воскресенье после встречи представителей ООН и "Талибана", Организация Объединенных Наций продолжит отправлять в Афганистан гуманитарную помощь.