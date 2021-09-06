Ахмад Масуд обратится к афганскому народу

Лидер сопротивления Афганистана Ахмад Масуд обратится с посланием к народу Афганистана, написал в Twitter представитель сил сопротивления Али Назари.

"Мой лидер и брат Ахмад Масуд находится в безопасности, очень скоро обратится с посланием к нашему народу", - написал он.

Ранее официальный представитель талибов Забихулла Муджахид заявил об установлении контроля "Талибана" над провинцией Панджер. Однако в лагере сторонников сопротивления эту информацию опровергают.

Отмечается, что Ахмад Масуд в данный момент находится в Панджшере вместе со своими бойцами.