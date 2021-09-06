https://news.day.az/world/1376691.html Ахмад Масуд обратится к афганскому народу
Ахмад Масуд обратится к афганскому народу
Лидер сопротивления Афганистана Ахмад Масуд обратится с посланием к народу Афганистана, написал в Twitter представитель сил сопротивления Али Назари.
"Мой лидер и брат Ахмад Масуд находится в безопасности, очень скоро обратится с посланием к нашему народу", - написал он.
Ранее официальный представитель талибов Забихулла Муджахид заявил об установлении контроля "Талибана" над провинцией Панджер. Однако в лагере сторонников сопротивления эту информацию опровергают.
Отмечается, что Ахмад Масуд в данный момент находится в Панджшере вместе со своими бойцами.
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